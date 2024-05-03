Battles 2: Zwischen Glücksgefühlen und TränenJetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 7: Battles 2: Zwischen Glücksgefühlen und Tränen
107 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 6
Die Battles bei "The Voice Kids" 2024 gehen in die zweite Runde. Die Coaches stehen vor einer harten Challenge. Sie müssen selbst entscheiden, welche Talente aus ihrem Team in die Sing-Offs kommen. Die Kids geben alles und bringen beeindruckende Performances auf die Bühne. Aber am Ende kommt der Moment der Entscheidung und dann heißt es Abschied nehmen: Denn nur je ein Kind aus dem Battle darf in die Sing-Offs einziehen. Für wen haben die Coaches noch einen Platz frei?
Alle Staffeln im Überblick
The Voice Kids
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen