The Voice Kids
Folge 9: Das fulminante Finale: Ein Sieg der WAL-lianz?
155 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 6
Im großen Finale entscheiden allein die Zuschauer:innen darüber, wer die beste junge Stimme und Sieger:in der zwölften Staffel von "The Voice Kids" ist. Welche Finalistin oder welcher Finalist gewinnt "The Voice Kids" 2024?
Genre:Reality-Spielshow, Musik
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Claudius Pflug
