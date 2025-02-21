Blind Auditions 1: Von null auf hundert in nur einem TonJetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 1: Blind Auditions 1: Von null auf hundert in nur einem Ton
109 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 6
Hören, fühlen, buzzern: In den "Blind Auditions" von "The Voice Kids" nehmen Ayliva, Stefanie Kloß von Silbermond, Wincent Weiss und Clueso auf den berühmtesten Drehstühlen Deutschlands Platz. Erst wenn die Coaches sich für ein Talent entschieden haben, drücken sie den Buzzer und sehen das Gesicht hinter der Stimme. Die jungen Talente beeindrucken die Coaches sehr und diese wiederum geben alles, um die besten Stimmen in ihr Team zu ziehen. Welche Coaches können sich die besten Talente sichern?
Alle Staffeln im Überblick
The Voice Kids
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Claudius Pflug
Enthält Produktplatzierungen