Blind Auditions 2: Hier geht die Post ab!Jetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 2: Blind Auditions 2: Hier geht die Post ab!
109 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 6
Die Coaches sind in den Blind Auditions heiß wie Frittenfett - sie wollen die besten Talente ergattern. Stefanie, Clueso, Ayliva und Wincent Weiss buzzern um die Wette. Alle wollen: Die besten Talente, mit denen sie es schlussendlich sogar bis ins heiß ersehnte Finale schaffen können. Wer hat einen guten Riecher, ein noch besseres Gehör und die nötige Überzeugungskraft, um die besten Talente ins eigene Team holen zu können?
Alle Staffeln im Überblick
The Voice Kids
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Claudius Pflug
Enthält Produktplatzierungen