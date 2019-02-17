Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1vom 17.02.2019
121 Min.Folge vom 17.02.2019Ab 6

Mit Beyonces "Halo" sorgt der 13-jährige Thapelo aus Aachen für einen der ersten Vierer-Buzzer bei den Blind Auditions von "The Voice Kids" und löst eine regelrechte Charme-Offensive bei den Coaches aus. Lena Meyer-Landrut ist hin und weg und versucht prompt, Thapelo mit einer spontanen Musikeinlage in ihr Team zu locken. Er hat die Qual der Wahl: Für wen wird er sich letztendlich entscheiden?

