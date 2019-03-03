The Voice Kids
Folge 3: Blind Audition 3
113 Min.Folge vom 03.03.2019Ab 6
In Blind Audition Nummer 3 geht es einmal um die Welt. Denn neben Kids aus Deutschland, Österreich und der Schweiz tritt auch ein Talent aus Singapur vor die Coaches! Von Deutsch-Rap, über Klassiker bis hin zu Musical- und Disney-Songs ist wieder einmal alles geboten. Das Motto: zuhören, genießen und staunen!
Genre:Reality-Spielshow, Musik
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
