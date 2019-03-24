The Voice Kids
Folge 6: Blind Audition 6
118 Min.Folge vom 24.03.2019Ab 6
In den letzten Blind Auditions der 7. Staffel wird es nochmal richtig spannend. Die Coaches müssen nun ihre letzten Talente für ihre Teams gewinnen. Auch die Talente geben heute wieder alles. Wer es mit welchem Team in die Battles schafft, seht ihr hier.
Alle Staffeln im Überblick
The Voice Kids
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Musik
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Claudius Pflug
Enthält Produktplatzierungen