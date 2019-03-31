The Voice Kids
Folge 7: Battles 1
137 Min.Folge vom 31.03.2019Ab 6
Teamweise schicken die Coaches ihre 15 Talente in fünf Battles in den Ring. Je drei Talente singen gemeinsam einen Song, der eigene Coach bestimmt, wer weiter kommt. Die fünf Battle-Sieger eines Teams singen noch einmal ihren Blind-Audition-Song, bevor Lena, Stefanie Kloß, The BossHoss und Mark Forster jeweils zwei ihrer fünf Kids für das Finale nominieren.
