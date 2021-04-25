The Voice Kids
Folge 10: Das große Finale
168 Min.Folge vom 25.04.2021Ab 6
Volle Family-Entertainment-Power mit "The Voice Kids": In den Sing-Offs wurden die stärksten #VoiceKids von ihren Coaches zu Finalist:innen gekürt. Jetzt sind die Zuschauer:innen am Buzzer: Sie entscheiden im großen Finale erstmals komplett allein, wer die beste junge Stimme und Sieger:in der neunten Staffel #VoiceKids ist. Welche Finalistin oder welcher Finalist gewinnt "The Voice Kids" 2021?
Genre:Reality-Spielshow, Musik
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Claudius Pflug
Enthält Produktplatzierungen