The Voice Kids
Folge 4: Blind Audition 4
127 Min.Folge vom 20.03.2021Ab 6
Heute mit Grace (14) aus Mönchengladbach, Hassan (14) aus Herzberg, Figolino - Lilly (10), Alina (11), Lara (11) und Nika (10) aus Kassel, Anton (14) aus Dietenheim, Alma (12) aus Warendorf, Adriano (11) aus Bebra, Vivienne (15) aus Kronach, Marko (15) aus Lichtenstein, Maya (14) aus Kleinmachnow, Tom (14) aus Herford, Talea (11) aus Aurich in Ostfriesland, Joshua (15) aus Merchweiler und Leyla (12) aus Mühlheim-Kärlich.
