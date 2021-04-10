The Voice Kids
Folge 7: Battles 1
121 Min.Folge vom 10.04.2021Ab 6
In den Battles treten je drei Kids aus einem Team gemeinsam an. Battle-Sieger:in wird, wer den eigenen Coach am meisten überzeugt. Hat eines der beiden ausscheidenden Talente bei einem anderen Coach für Staunen gesorgt, kann es 2021 erstmals bei #VoiceKids per STEAL DEAL zurückgeholt und für die Sing-Offs qualifiziert werden. Außerdem neu: Die Coaches können zum ersten Mal je einen FAST PASS an Battle-Sieger:innen vergeben und sie damit direkt per Überholspur ins Finale schicken.
