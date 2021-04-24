The Voice Kids
Folge 9: Sing-Offs
134 Min.Folge vom 24.04.2021Ab 6
Volle Family-Entertainment-Power mit "The Voice Kids": In den Sing-Offs geben die #VoiceKids richtig Gas, um sich für das Show-Finale zu qualifizieren. Welche Talente küren die Coaches zu ihren Finalist:innen? In der großen Final-Show sind dann die Zuschauer:innen am Buzzer: Sie entscheiden komplett allein, wer die beste junge Stimme und Sieger:in der neunten Staffel "The Voice Kids" ist.
