Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Voice Kids

Sing-Offs

SAT.1Staffel 9Folge 9vom 24.04.2021
Joyn Plus
Sing-Offs

Sing-OffsJetzt ohne Werbung streamen

The Voice Kids

Folge 9: Sing-Offs

134 Min.Folge vom 24.04.2021Ab 6

Volle Family-Entertainment-Power mit "The Voice Kids": In den Sing-Offs geben die #VoiceKids richtig Gas, um sich für das Show-Finale zu qualifizieren. Welche Talente küren die Coaches zu ihren Finalist:innen? In der großen Final-Show sind dann die Zuschauer:innen am Buzzer: Sie entscheiden komplett allein, wer die beste junge Stimme und Sieger:in der neunten Staffel "The Voice Kids" ist.

Alle Staffeln im Überblick

The Voice Kids
SAT.1
The Voice Kids

The Voice Kids

Alle 6 Staffeln und Folgen