The White Queen
Folge 1: Verliebt in einen König
59 Min.Ab 12
Die bürgerliche Elizabeth Woodville aus dem Hause Lancaster macht am Wegesrand Bekanntschaft mit Edward, dem König Englands aus dem Hause York. Sofort werden beide von einer unbändigen Leidenschaft übermannt, die schließlich in einer heimlichen Heirat ihren Höhepunkt findet. Doch am Hofe ist Elizabeth, die neue Königin von England, kein gern gesehener Gast. Ihre hochrangigen Feinde wollen ihr so schnell wie möglich die Krone entreißen ...
The White Queen
Genre:Drama, Historisches Drama
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
12
