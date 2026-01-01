The White Queen
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
The White Queen
England im Jahre 1464: Der Rosenkrieg sorgt nun schon seit neun Jahren für Angst und Schrecken, die Königshäuser Lancaster und York kämpfen erbittert um den Thron des Reiches. In dieser männerdominierten Welt winden sich drei starke Frauen in einem Netz aus Intrigen, Verführung, Verrat und Mord: Elizabeth Woodville, Margaret Beaufort und Anne Neville. In ihrem Streben nach dem Thron ist ihnen jedes Mittel recht - und sei es noch so unchristlich ...
Genre:Drama, Historisches Drama
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: LionsGate International (UK) Limited
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