The White Queen
Folge 2: Namen im Blut
59 Min.Ab 12
Elizabeth ist schwanger und hat mit Anfeindungen von Warwick und seiner Familie zu kämpfen. Als sie ihr Kind gebärt, hat Warwick jedoch allen Grund zum Jubel. Unterdessen gelingt es Warwick, den ehemaligen König Henry auf seiner Flucht durch die Wälder gefangen zu nehmen. Im Gegenzug bittet er um die Vermählung seiner Töchter mit den Brüdern Edwards. Sollte der König zustimmen, könnte es für den Thron fatale Folgen haben ...
Alle Staffeln im Überblick
The White Queen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Historisches Drama
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited