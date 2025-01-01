Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The White Queen

Die böse Königin

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4
Joyn Plus
Die böse Königin

Die böse KöniginJetzt ohne Werbung streamen

The White Queen

Folge 4: Die böse Königin

59 Min.Ab 16

Warwick schmiedet während seines Exils in Frankreich fleißig Pläne, durch die er wieder Macht erlangen kann. Er plant, seine Tochter Anne zur nächsten Königin von England zu machen, indem er sie mit Edward, dem jungen Sohn von Henry VI, vermählt. Unterdessen wird Elizabeths Mutter wegen Hexerei vor Gericht gebracht. Man glaubt, Isabel hätte ihr Kind nicht durch Zufall verloren ...

Alle Staffeln im Überblick

The White Queen
SAT.1 emotions
The White Queen

The White Queen

Alle 1 Staffeln und Folgen