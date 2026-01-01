Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7
Folge 7: Tod eines Narren

59 Min.Ab 16

George ist überzeugt, dass Elizabeth eine Hexe ist, die sowohl die Fehlgeburt seiner Frau herbeigeführt als auch König Edward verzaubert hat. Als Isabel ums Leben kommt, gibt George sofort Elizabeth die Schuld an deren Tod. Edward kann das Verhalten seines Bruders nicht länger dulden und ertränkt ihn in einem Fass voller Wein - mit ungeahnten Folgen ...

SAT.1 emotions
