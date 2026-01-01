The White Queen
Folge 7: Tod eines Narren
59 Min.Ab 16
George ist überzeugt, dass Elizabeth eine Hexe ist, die sowohl die Fehlgeburt seiner Frau herbeigeführt als auch König Edward verzaubert hat. Als Isabel ums Leben kommt, gibt George sofort Elizabeth die Schuld an deren Tod. Edward kann das Verhalten seines Bruders nicht länger dulden und ertränkt ihn in einem Fass voller Wein - mit ungeahnten Folgen ...
The White Queen
Genre:Drama, Historisches Drama
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
16
