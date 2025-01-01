Zum Inhalt springenBarrierefrei
The White Queen

Die Liebe meines Lebens

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 8
Die Liebe meines Lebens

The White Queen

Folge 8: Die Liebe meines Lebens

60 Min.Ab 12

Nachdem Edward seinen Erzfeind Henry Tudor aus dem Exil entlässt, erkrankt er an einer heftigen Lungenentzündung und stirbt. Anne redet auf Richard ein, er solle sich nun selbst zum König krönen, da der kleine Thronfolger Edward zu jung für das Amt sei. Richard bringt den Jungen daraufhin in den Tower of London, während die entmachtete Elizabeth erneut in einem Zufluchtsort Schutz suchen muss.

