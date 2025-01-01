Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The White Queen

Die Prinzen im Tower

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 9
Joyn Plus
Die Prinzen im Tower

Die Prinzen im TowerJetzt ohne Werbung streamen

The White Queen

Folge 9: Die Prinzen im Tower

58 Min.Ab 12

Anne weiß: Solange die jungen Prinzen im Tower noch am Leben sind, muss Richard früher oder später vom Amt des Königs weichen. Elizabeth bangt um das Leben ihres Sohnes und willigt einem Pakt mit Margaret ein, um die Prinzen zu retten. Schließlich ist Margarets Sohn Henry nun mit Elizabeths Tochter Lizzie verlobt. Schenkt sie der Konkurrentin zu viel Vertrauen? Und werden die Jungen dem Tod entkommen können?

Alle Staffeln im Überblick

The White Queen
SAT.1 emotions
The White Queen

The White Queen

Alle 1 Staffeln und Folgen