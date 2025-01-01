The White Queen
Folge 9: Die Prinzen im Tower
58 Min.Ab 12
Anne weiß: Solange die jungen Prinzen im Tower noch am Leben sind, muss Richard früher oder später vom Amt des Königs weichen. Elizabeth bangt um das Leben ihres Sohnes und willigt einem Pakt mit Margaret ein, um die Prinzen zu retten. Schließlich ist Margarets Sohn Henry nun mit Elizabeths Tochter Lizzie verlobt. Schenkt sie der Konkurrentin zu viel Vertrauen? Und werden die Jungen dem Tod entkommen können?
Genre:Drama, Historisches Drama
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
12
