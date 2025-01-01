ProSieben THEMA. Deutschland radikal - Wie Hass unsere Gesellschaft spaltet.Jetzt kostenlos streamen
Thilo Mischke.
ProSieben THEMA. Deutschland radikal - Wie Hass unsere Gesellschaft spaltet.
104 Min.Ab 12
Hass, Häme, Verachtung. Ob auf Social Media oder offener Straße: Der Umgangston der Menschen wird schärfer. Das Vertrauen in Politik und Medien ist schwer beschädigt. ProSieben-Investigativreporter Thilo Mischke ("Uncovered") will wissen: Wie ist der Zustand unserer Demokratie? Wie tragen Angst und Hass zur Spaltung unserer Gesellschaft bei? Welche Rolle spielen dabei Fake News? Und vor allem: Wie kann es weitergehen?
Genre:Spezial, Dokumentation, Politik
Produktion:DE, 2025
Copyrights:© pqpp2 GmbH