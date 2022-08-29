ProSieben THEMA. Afghanistan im Griff der Taliban.Jetzt kostenlos streamen
Thilo Mischke.
Folge vom 29.08.2022: ProSieben THEMA. Afghanistan im Griff der Taliban.
106 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12
Ex-Soldat Sven hat zweimal sein Leben in Afghanistan riskiert. Zusammen mit Reporter Thilo Mischke wagt er sich ein Jahr nach dem Abzug der internationalen Truppen zurück in ein Land, in dem die radikalislamischen Taliban wieder die Macht übernommen haben. Ein Land, in dem Kritiker mundtot gemacht und Frauen systematisch unterdrückt werden, das Leben aber scheinbar wieder sicherer geworden ist. War der Einsatz umsonst? Und wie bewerten Afghan:innen ihre neue-alte Lebenssituation?
