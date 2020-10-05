ProSieben THEMA. Spezial: Von Armut bedrohtJetzt kostenlos streamen
Thilo Mischke.
Folge vom 05.10.2020: ProSieben THEMA. Spezial: Von Armut bedroht
90 Min.Folge vom 05.10.2020Ab 12
Warum verdient man trotz abgeschlossener Ausbildung im systemrelevanten Beruf weniger als den Mindestlohn? Wie lebt es sich zu dritt auf zehn Quadratmetern ohne Aussicht auf einen Job oder eine anständige Wohnung? Wieso bekommt man keinen Cent, wenn man in Vollzeit Bedürftigen hilft? TV-Journalist Thilo Mischke trifft für das "ProSieben Spezial: Von Armut bedroht" fünf Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen an der Armutsgrenze leben, und erzählt ihre Geschichten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© pqpp2 GmbH