ProSieben THEMA. Thilo Mischke auf den Spuren tödlicher Chemikalien.Jetzt kostenlos streamen
Thilo Mischke.
Folge vom 06.03.2023: ProSieben THEMA. Thilo Mischke auf den Spuren tödlicher Chemikalien.
117 Min.Folge vom 06.03.2023Ab 12
Forever Chemicals: Sie sind im Alltag überall. Sie sind unzerstörbar. Und vor allem: Sie sind gefährlich. Was machen diese so genannten PFAS mit uns und unserem Körper? Thilo Mischke reist an Orte, die kontaminiert sind, trifft Menschen, die den Kampf mit der Industrie aufnehmen. Er geht der Frage nach, warum die Gefahr den Verantwortlichen zwar bewusst ist, sie aber trotzdem schweigen und weitermachen. Und er muss sich der Frage stellen: Wie vergiftet ist er selbst bereits?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation, Umwelt
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© pqpp2 GmbH