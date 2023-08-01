ProSieben THEMA. Genmedizin. Darf der Mensch Gott spielen?Jetzt kostenlos streamen
Genmedizin: Vielleicht der Schlüssel zur Heilung von Krebs, Alzheimer, Diabetes. Aber auch die Lizenz zum Gelddrucken. In Deutschland sind die Gesetze noch strikt, im Ausland dagegen werden Lebewesen bereits massenhaft geklont. Und auch genmedizinische Eingriffe am Menschen sind in anderen Ländern inzwischen Normalität. Welchen Nutzen hat Genmedizin - und welche Risiken? Um das zu klären, lässt Thilo Mischke auch sein eigenes Erbgut testen - mit aufwühlenden Ergebnissen ...
