Thilo Mischke.
Folge vom 04.11.2024: ProSieben THEMA. Forrest Trump - Amerika vor der Schicksalswahl.
Folge vom 04.11.2024
1994 kam der ikonische Blockbuster "Forrest Gump" in die Kinos. 30 Jahre später reist - und joggt - Reporter Thilo Mischke auf den Spuren von Forrest Gumps legendärem Lauf quer durch die USA und fragt: Wie viel ist noch übrig vom American Dream? In der Hochphase des US-Wahlkampfs trifft der Reporter in einem zutiefst gespaltenen Land Menschen aus allen politischen Lagern, die ums Überleben kämpfen, Brücken bauen und die dennoch alle an eine gute Zukunft in den USA glauben.
Genre:Nachrichtenmagazin, Öffentliche Angelegenheiten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
