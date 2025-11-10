THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden - Der Deutsche aus dem FolterknastJetzt kostenlos streamen
THILO MISCHKE.
Folge vom 10.11.2025: THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden - Der Deutsche aus dem Folterknast
88 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Martin, Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, sitzt 2018 grundlos 47 Tage lang in einem syrischen Foltergefängnis in Haft. Die Zeit lässt ihn nicht los. Mit Thilo Mischke begibt er sich auf die Suche nach seinem Verhörer. Dann die große Überraschung: Zufällig stürzt genau in diesem Zeitraum das Regime in Damaskus. Völlig unerwartet können sie frei nach Syrien einreisen und das befreite Gefängnis, in dem Martin einsaß, mit ihrem Kamerateam betreten. Und sie finden seine Zelle ...
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
