THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow.Jetzt kostenlos streamen
THILO MISCHKE.
Folge vom 02.03.2026: THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow.
99 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Politik als große Entertainment-Serie. Mit Drehbuch, Cliffhängern und unerwarteten Wendungen. Der Hauptdarsteller und selbsternannte Held der Geschichte: Donald Trump. Diesen Eindruck kann man beim Blick auf das erste Jahr der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten bekommen. Thilo Mischke reist in die USA und trifft dort treue Fans, Nebendarsteller wie MAGA-Anhänger oder ICE-Beamte, vermeintliche Bösewichte der Serie wie Demokraten oder Migranten und beunruhigte Beobachter ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Politik, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 5: ProSieben & © Season 1: pqpp2 GmbH