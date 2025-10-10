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Those About to Die

Rise or Die

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 10.10.2025
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Those About to Die

Folge 1: Rise or Die

54 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 16

Rom, 79 n. Chr.: Vespasian sieht die Gladiatorenspiele als ein Mittel, um die Bevölkerung zu kontrollieren und seine eigene Macht zu stärken. Seine Söhne Titus und Domitian ringen um die Nachfolge, während der skrupellose Unterweltboss Tenax das System mit manipulierten Wagenrennen aufmischen will. In Afrika werden Kwame und seine Schwestern Opfer von Sklavenhändlern. Ihre Mutter Cala schwört bittere Rache und reist nach Rom ...

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