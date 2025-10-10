Those About to Die
Folge 1: Rise or Die
54 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 16
Rom, 79 n. Chr.: Vespasian sieht die Gladiatorenspiele als ein Mittel, um die Bevölkerung zu kontrollieren und seine eigene Macht zu stärken. Seine Söhne Titus und Domitian ringen um die Nachfolge, während der skrupellose Unterweltboss Tenax das System mit manipulierten Wagenrennen aufmischen will. In Afrika werden Kwame und seine Schwestern Opfer von Sklavenhändlern. Ihre Mutter Cala schwört bittere Rache und reist nach Rom ...
Alle Staffeln im Überblick
Those About to Die
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: High-End Productions Germany GmbH