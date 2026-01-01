Those About to Die
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Those About to Die
Im Schatten des Kolosseums, wo Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen das Volk begeistern, spinnt der korrupte römische Adel Intrigen um Macht und Einfluss. Während Kaiser Vespasian herrscht und seine Söhne Titus und Domitian nach der Thronfolge trachten, wittern Emporkömmlinge ihre Chance auf politischen Aufstieg - doch in dieser Welt aus Blut und Verrat ist nichts gewiss.
Genre:Action, Drama
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: High-End Productions Germany GmbH
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