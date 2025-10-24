Those About to Die
Folge 3: Todespforte
Während die Gladiatoren Kwame und Viggo ein Zweckbündnis schließen, stellen Tenax und Domitian ihre neue Goldene Factio mit einem spektakulären Wagenrennen vor. Königin Berenice versucht indes, Titus vor den verräterischen Plänen seines Bruders Domitian zu warnen. Vespasian hat entschieden, welchen seiner Söhne er als Erben einsetzt.
