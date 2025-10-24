Those About to Die
Folge 4: Eine Narrenwette
56 Min. Ab 16
Titus möchte die Patrizier beschwichtigen und befiehlt die Auflösung der Goldenen Factio. Scorpus sucht derweil neue Herausforderungen bei der Weißen Factio. Während Domitian ein grausames Spektakel inszeniert, um seine Macht zu demonstrieren, trifft Tenax auf Ursus, einen Mann aus seiner Vergangenheit.
Genre:Action, Drama
Produktion:IT, 2024
