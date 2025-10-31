Those About to Die
Folge 6: Blutsverwandtschaft
53 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 16
Nach dem verheerenden Ausbruch des Vesuvs stürzt Chaos über Rom. Titus eilt mit Hilfsmaßnahmen zur Seite, während Domitian und Tenax einen Putschversuch abwehren. Inmitten eskalierender politischer Intrigen wird Tenax in einem Duell mit Ursus schwer verwundet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Those About to Die
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama
Produktion:IT, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© High-End Productions Germany GmbH