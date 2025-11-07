Those About to Die
Folge 7: Totenbett
54 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16
Während Cala sich um seine Wunden kümmert, offenbart Tenax ihr seine Vergangenheit. Scorpus reagiert eifersüchtig, als die Corsi-Brüder Andria und Fonsoa ein Rennen nach dem anderen für die Goldene Factio gewinnen.
