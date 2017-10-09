Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 09.10.2017: Episode 23
44 Min.Folge vom 09.10.2017Ab 12
Schon kurz nach der Eröffnung von Dr. Jeffs neuer Tierklinik reißt der Patientenstrom nicht ab. Und seit Dr. Jeff seine Chemotherapie überstanden hat, gibt er wieder Vollgas. Heute kommt Karen mit Hündin Karla in die Sprechstunde. Karla wurde von einem Auto überfahren, die Frau am Steuer beging Fahrerflucht. Auf den Röntgenbildern sieht der Chefarzt einen gebrochenen Ellenbogen, weitere Brüche und Splitter und bereitet sofort den OP-Tisch vor. Es wird eine schwere Operation, die aber unerlässlich ist, da der Hund sonst nie wieder laufen kann. Außerdem: ein Team im Außeneinsatz in den Rocky Mountains und ein Welpe, der um sein Leben kämpft.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.