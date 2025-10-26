Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Folge 4: Eine wertvolle Fracht
42 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Es ist Sommer. Für Integrated Operations beginnt die letzte Phase ihres Großprojekts: das Verladen von Holz im Wert von vier Millionen Dollar auf eine riesige Schute. Aber die Sache verläuft nicht so reibungslos wie gedacht. Ein Sturm droht die Stämme, die im Wasser gelagert werden, wegzuspülen. Und das Verladen an sich erweist sich als gefährlich für Mensch und Maschine.
Genre:Dokumentation, Umwelt, Natur
Produktion:CA, 2024
12
