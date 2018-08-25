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Time Battle - Kämpf um deine Zeit!

Folge 1

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 25.08.2018
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Time Battle - Kämpf um deine Zeit!

Folge 1: Folge 1

130 Min.Folge vom 25.08.2018Ab 12

Bei Time Battle ist jede Spielrunde zweigeteilt: Eine Challenge und ein Quiz. Darum treten stets 2er-Kandidatenteams an. In der Challenge kann ein Kandidat seinem Mitspieler ein Zeitfenster erspielen, in dem er dann Fragen beantworten muss. Es gibt 5 Spielrunden. Diese sind in einer Art Parcours integriert, der in 5 verschiedene Areas unterteilt ist. Mit jeder erfolgreich absolvierten Spielrunde, können die Kandidaten Geld gewinnen. Das Paar, welches die meisten Runden schafft, kommt ins Finale.

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