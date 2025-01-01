Tinderreisen
Folge 1: Episode 1
50 Min.Ab 12
In Folge 1 der dreiteiligen Reihe machen sich Luis und Martin auf eine Europareise. Das Ziel ist hochgesteckt: die selbsternannten "Tinder Kings" wollen möglichst viel sehen und erleben und dabei ganz ohne Hotels auskommen. Erste Station: Bologna. Luis hat für den interkulturellen Austausch in einen Premiumaccount bei der App investiert und gleich bei mehr als hundert Frauen nach rechts gewischt. Auch für das nötige Styling ist mit einer umfassenden Garderobe gesorgt.
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
