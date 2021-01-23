Tiny Luxury - Kleine Traumhäuser
Folge vom 23.01.2021: Ein Spa auf Rädern
20 Min.Folge vom 23.01.2021
Nick ist auf das Weingut seiner Eltern in Nordkalifornien zurückgekehrt und möchte ein Tiny House bauen, mit dem er später auch in den Urlaub fahren kann. Tyson und Michelle zeigen ihm einen Entwurf für ein luxuriöses Minihaus mit großem Bad, viel Tageslicht und einem großzügigen Wohnbereich, in dem es an nichts fehlt. Nick und seine Familie sind begeistert und die Spezialisten machen sich ans Werk, ein modernes Haus mit klaren Linien und natürlichen Materialien zu erschaffen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: Warner Bros. Discovery, Inc.