Die große Schlammschlacht von BenneckensteinJetzt kostenlos streamen
Titanen aus Stahl
Folge vom 23.02.2026: Die große Schlammschlacht von Benneckenstein
45 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Der Abschied fällt schwer, denn Isabella und Chris Fuchs hängen sehr an ihrem Cadillac aus den Achtzigern. Doch nach zwölf Jahren muss die Stretchlimo ihren Platz auf dem Gelände des Abschleppunternehmens räumen. Philipp aus dem Hanfbachtal macht einen Deal zur Chefsache. Bringt der Experte für ausrangierte Militär- und Nutzfahrzeuge einen Puch 230 GE an den Mann? Und in Benneckenstein wird das Abladen eines sechs Tonnen schweren Stahlriesen zur Herausforderung. Matschiger Untergrund und fehlende Gerätschaften machen die Aktion zu einer heiklen Angelegenheit.
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Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.