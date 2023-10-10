Zum Inhalt springenBarrierefrei
Titanen aus Stahl

Zwei Leichenwagen zum Sterben schön

DMAXFolge vom 10.10.2023
Zwei Leichenwagen zum Sterben schön

Titanen aus Stahl

Folge vom 10.10.2023: Zwei Leichenwagen zum Sterben schön

45 Min.Folge vom 10.10.2023Ab 12

Isabella und Chris Fuchs führen am Bodensee ein Abschleppunternehmen. Aber ihr Herz haben die beiden an Oldtimer verloren. Die Reparaturarbeiten erledigt das Paar in der heimischen Werkstatt selbst. In dieser Folge hat es Isabella auf einen Leichenwagen abgesehen. Philipp aus dem Hanfbachtal schleppt unterdessen einen alten THW-Mannschaftswagen in seine Werkstatt, denn das Fahrzeug will nicht anspringen. Und bei Sascha Hoffmann in Oberhausen findet man alles, was das Lkw-Schrauber-Herz begehrt, wie zum Beispiel eine MAN-Fahrerkabine mit Seltenheitswert.

