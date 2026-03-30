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Titanen aus Stahl

Des einen Schrott, des anderen Schatz

DMAXFolge vom 30.03.2026
Des einen Schrott, des anderen Schatz

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Titanen aus Stahl

Folge vom 30.03.2026: Des einen Schrott, des anderen Schatz

45 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Zu groß, zu breit, zu schwer: Mario Tänzer hat sich für sein Museum Teile eines U-Boots gesichert, das 106 Jahre lang auf dem Grund der Nordsee lag. Die gesamte Ladung auf einmal von Cuxhaven in den Harz zu transportieren, ist nicht möglich. Deshalb tritt in dieser Folge zunächst das Heck von U16 die 400 Kilometer lange Reise an. Baumaschinenexperte Marcus Thiel möchte sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen: Er will noch einmal eine Walze fahren. Und Werner Waalkes baut aus in Kisten verstauten Einzelteilen einen Willy’s Jeep Hotchkiss M201 zusammen.

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