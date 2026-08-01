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Titans of Defense

Panzer- und Artilleriefahrzeuge

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 10.08.2026
Panzer- und Artilleriefahrzeuge

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Titans of Defense

Folge 1: Panzer- und Artilleriefahrzeuge

45 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Moderne Panzer und Schützenpanzer vereinen Stärke, Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit. Der M1 Abrams gehört mit rund 60 Tonnen zu den schwersten Kampfpanzern - Panzerung und Hochleistungstechnik machen ihn zu einem Ausnahmefahrzeug. Die PzH 2000 gilt als stärkste Panzerhaubitze der Welt. Der Stryker passt sich flexibel an jedes Gefechtsfeld an, während das AAV-Sturmfahrzeug mühelos zwischen Land und Wasser wechselt.

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