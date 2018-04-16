Tödliche Stille
Folge vom 16.04.2018: Eine Chronik der Gewalt
44 Min.Folge vom 16.04.2018Ab 16
Auch nach 20 Jahren ist der Tod ihrer Mutter Marie Huckins ein Tabuthema für Patricia, denn Marie starb früh und auf sehr grausame Weise. Nach ihrer Scheidung 1979 wollte Marie ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen und lernte eines Abends Dennis Mitchell in einer Bar kennen. Bei ihrem zweiten Date will er mit Marie einen Ausflug zu einer Waldlichtung machen, um den Sternenhimmel zu betrachten. Doch die romantische Nacht wird für die zierliche Frau zum Kampf ums Überleben. Und auch Patricia findet sich am Abend ihres 36sten Geburtstags in einem Alptraum wieder. Wird sie in eine ähnliche tödliche Falle tappen wie einst ihre Mutter?
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
