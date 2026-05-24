Too Large - Mein Leben in XXL
Folge vom 24.05.2026: Der letzte Exzess
45 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12
Nikis Softballkarriere endete viel zu früh, denn ihr Körper machte nicht mehr mit. Heute will die 30-Jährige, die inzwischen 213 Kilo wiegt, das zurückholen, was sie verloren hat: Bewegung, Selbstvertrauen und die Chance, für ihren Sohn da zu sein. Nikis größter Traum ist es, ihn eines Tages selbst zu trainieren. Doch zwischen Wunsch und Realität steht ihre Esssucht, die sie immer wieder ausbremst. Der Weg zur Magenverkleinerung wird zur emotionalen Zerreißprobe: Niki muss lernen, alte Muster zu durchbrechen und Verantwortung zu übernehmen – sonst könnte sie am Ende alles verlieren.
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Genre:Gesundheit, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.