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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Autodiebstahl endet in Überraschung

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 10: Autodiebstahl endet in Überraschung

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Verzweifelt und in Panik ruft Herr Winkler die Ruhrpott-Polizei. Jemand hat seinen geliebten 5er BMW gestohlen! Als er vom Spaziergang kam, war sein Fahrzeug jedenfalls weg. Als Toto und Harry mit ihm auf Suche gehen, kommt ihm aufeinmal die Erleuchtung. Rechte: kabel eins

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