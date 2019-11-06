Die haben die Säge vergessenJetzt ohne Werbung streamen
Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 11: Die haben die Säge vergessen
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Zwei vom Polizeirevier rücken gemeinsam mit der Feuerwehr aus. Ein maroder Ast droht auf die Straßenbahnleitung zu fallen und den Verkehr lahm zu legen. Kein Problem für Toto und Harry - die auch nie um ein Späßchen verlegen sind. Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins