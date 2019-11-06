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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Ein Ruhrpottcowboy ohne Pferd

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 12vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 12: Ein Ruhrpottcowboy ohne Pferd

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein einsamer Stadtcowboy, allein auf weiter Flur. Unterwegs mit seinen Habseligkeiten im Einkaufswagen. Nur aufgehalten durch Toto und Harry. Die Sheriffs des wilden Bochums überprüfen den Mann und bekommen eine kuriose Erklärung für die Tüten im Wagen Rechte: kabel eins

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