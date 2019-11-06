Für die Frau am Steuer wird das teuerJetzt ohne Werbung streamen
Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 15: Für die Frau am Steuer wird das teuer
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Da hat das Klischee wohl mal wieder mit voller Wucht zugeschlagen. Beim rausrangieren aus der Parklücke, war es der Frau zu "wuselig" und sie hat ein anderes parkendes Fahrzeug touchiert. Aus Mitleid helfen Toto und Harry und lotsen die Frau vom Parkplatz. Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins