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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Autoknacken unter Polizeiaufsicht

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 16vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 16: Autoknacken unter Polizeiaufsicht

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Toto und Harry eilen herbei, denn es wurde ein Wagendiebstahl gemeldet! Als die beiden am Tatort erscheinen, finden sie eine Gruppe Männer die versuchen ein Auto zu öffnen. Hilfsbereit geben Toto und Harry Tipps zum Autoknacken! Rechte: kabel eins

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