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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Suche nach der toten Frau

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 17vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 17: Suche nach der toten Frau

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Er ist der festen Überzeugung, dass seine Frau noch vor 14 Tagen bei ihm sauber gemacht hat. Ermittlungen ergeben: Die Frau ist seit drei Jahren tot und der arme Mann furchtbar verwirrt. Ein Fall, der auch die knallharten Cops nicht kalt lassen kann. Rechte: kabel eins

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